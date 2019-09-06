شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في إدلب تندد بالنظام السوري وحليفه الروسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (معبر باب الهوى) تجمع مئات المتظاهرين في محافظة إدلب السورية، اليوم (الجمعة) تنديدا بنظام بشار الأسد وحليفه الروسي، اللذين شنا لأشهر عدة عمليات قصف دامية على شمال غرب سورية قبل إعلان هدنة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. ورفع نحو ألف متظاهر في ساحة رئيسية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، أعلام المعارضة ولافتات تدعو إلى سقوط النظام وموسكو.

تجمع مئات المتظاهرين في محافظة إدلب السورية، اليوم (الجمعة) تنديدا بنظام بشار الأسد وحليفه الروسي، اللذين شنا لأشهر عدة عمليات قصف دامية على شمال غرب سورية قبل إعلان هدنة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. ورفع نحو ألف متظاهر في ساحة رئيسية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، أعلام المعارضة ولافتات تدعو إلى سقوط النظام وموسكو.

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