’’بنزوديازيين وكلوزابكس‘‘.. معلومات عن العقاقير التي تناولها نجل مرسي قبل الوفاة واستخداماتها

كتب: ضياء السقا

كشف تقرير طبي أولي، منسوب لقسم الطوارئ بمستشفى الواحة، بمنطقة حدائق الأهرام، أن الراحل عبد الله محمد مرسي حضر إلى المستشى، في تمام الساعة التاسعة ونصف وأربعة دقائق، من مساء الأربعاء، مصابا بتوقف عضلة القلب، وتوقف الجهاز التنفسي، وعليه علامات الوفاة، مصحوبا بسيدة.

3 عقاقير تناولها قبل الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهر والمبدأي تبين حدوث توقف بعضلة القلب والجهاز التنفسي، وظهر عليه الآثار الطبية للوفاة، وعلى الفور تم البدء في عمل انعاش قلبي رئوي طبقا للبروتوكولات الطبية المتبعة من تركيب أنبوبة حنجرية وإعطاء الأدولية وذلك بعد أن أفاد أهل المريض أنه يتعاطى عقار من عائلة البنزوديازيين مثل الدورميكم وأدوية أخرى مثل كلوزابكس والسياليس.

وتابع التقرير: "الإنعاش القلبي الرئوي استمر لمدة وصلت إلى 44 دقيقة، وتم إعلان الوفاة بعد عدم حدوث أي استجابة للقلب طوال فترة الإنعاش، وكذلك غياب أي رد فعل منعكس للمخ سواء للإضاءة أو اللمس وغياب أي نشاط كهربي للقلب أو حركة تنفسية في الصدر، وفي ساعة تاريخه تم إعلان الوفاة الساعة العاشرة والربع مساء الأربعاء في حضور أطباء الطوارئ".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن بعض العقاقير التي ذكرها التقرير:

بنزوديازيبين:

وفقا لموسوعة ويكيبيديا، فإن البنزوديازيبينات هي فئة من الأدوية نفسانيّة المفعول تركيبتها الكيميائية الأساسية عبارة عن اندماج حلقة مركب بنزين مع حلقة مركب دِيَزَپِين.

البنزديزپينات تعزز تأثير الناقل العصبي حَمْضُ الگَمَّا-أَمِيْنُ بُتِرِك (GABA) عند مستقبلاته المسماة مستقبلات گابا أ (GABAAR)، ما يعطي هذه الأدوية خصائص المهدئات، والمنوّمات، ومزيلات القلق، ومضادات الاختلاج (أو التشنّج أو الصرع)، ومرخِيات العضلات.

وإضافة إلى ذلك، يلاحَظ أيضا في حقل الصيدلة التطبيقية أن الجرعات الكبيرة للعديد من الأدوية قصيرة المفعول من هذه الفئة لها مفعول مفقِد للذاكرة وتفارقي (أو انشقاقي).

هذه الخصائص تجعل البنزديزپينات مفيدة في علاج القلق، والأرق، والتهيج النفسي الحركي، والنوبات الصرعية، والتشنجات العضلية، ومتلازمة الامتناع عن الكحول، وأيضا في تمهيد التخدير عند الإجراءات الطبية أو إجراءات جراحة الأسنان.

تصنّف البنزديزپينات حسب مدة الفعالية في ثلاث مجموعات: قصيرة ومتوسطة وطويلة المفعول.

تستعمل القصيرة والمتوسطة المفعول غالبا لعلاج الأرق، أمّا ذات المفعول الطويل فينصح باستعمالها لعلاج القلق.

الدورميكم:

وفقا لموقع "الطبي دوت كوم" الاسم العلمي له ميدازولام.

وينتمي العلاج إلى عائلة البينزوديازبين التي تمتلك تأثيراً مهدئاً و منوماً، حيث ترتبط بمستقبلات خاصة بها في الدماغ، مما ينشط عمل مستقبلات "حامض غاما امنوبوترك" التي تمتلك تأثيراً مهدئً. قد يسبب العلاج ادماناً نفسياً و جسدياً؛ لا يصرف العلاج إلا بوصفة طبيب مختص. يجب إعطاء العلاج تحت إشراف طبيب مختص بالتخدير.

تصنيف الدواء: البينزوديازيبين

الفئة: الأمراض العصبية

العائلة الدوائية: بنزوديازبين

كلوزابكس:

وفقا لموقع "الطبي دوت كوم"، الاسم العلمي له كلوزابين.

وهو من مضادات الذهان، يرتبط مع مستقبلات معينة في الدماغ (مثل مستقبلات الدوبامين-4، مستقبلات الهيستامين-1، مستقبلات السيريتونين)، و يؤثر على عملها و بالتالي يؤثر على عمليات عديدة في الجسم مرتبطة بالسلوك وغيرها.

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يتميز بانخفاض نسبة حصول الأعراض الجانبية الخارج هرمية التي تلاحظ مع العلاجات الأخرى.

تصنيف الدواء: مضادات الذهان

الفئة: أمراض نفسية

العائلة الدوائية: مضاد ذهان لا نموذجي

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وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعي بكتابة تقرير وافٍ حول سبب وفاة عبدالله، ومضاهاته بالتقرير الأولي الصادر من مستشفى الواحة بحدائق الأهرام، وذلك بعدما شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل، حول سبب الوفاة.

وقررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، تشريح جثمان عبدالله، لتحديد أسباب الوفاة بعد وفاته إثر أزمة قلبية.

واصطحبت قوة أمنية الجثمان إلى مشرحة زينهم وسط حراسة مشددة لتنفيذ قرار النيابة.

بعد ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بدفن الجثمان، بعدما انتهت من تشريحه.

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ودُفن عبدالله مرسي، في الثانية فجر الجمعة، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، بجوار مقبرة والده الذي دفن بها في يونيو الماضي.

وبحسب “إرم نيوز“ فإن إجراءات دفن عبدالله في المقبرة الواقعة شرق القاهرة، تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتمت عملية دفن نجل مرسي فجرًا حتى تسهل عملية التأمين على رجال الأمن، وتجنبًا لوجود زحام وتجمع المواطنين حول الجنازة، كما أنه تم منع الصحفيين والمصورين من تغطية الجنازة، على غرار ما حدث مع والده الذي توفي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس في يونيو الماضي.

وحضر صلاة الجنازة والدفن أسامة شقيق عبدالله، بعد أن سمحت له السلطات الأمنية بذلك، رغم أنه يقضي عقوبة الحبس بتهمة التحريض على العنف.

وبحسب "العربية. نت"، شهدت مراسم دفن الجثمان تواجد زوجة مرسي، وابنه وابنته، وعدد من أعمامه وأخواله، إضافة لمحامي الأسرة، وبعض الأصدقاء المقربين.

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تفاصيل الوفاة

وكان عبدالله قد توفي، مساء الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام، أثناء محاولة إسعافه.

وقال "عبدالمنعم عبدالمقصود " محامي عائلة الرئيس المعزول، في تصريحات صحفية إن أزمة قلبية انتابت " عبدالله " أثناء قيادته سيارته، موضحًا أن صديقه تمكّن من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في الوفاة.

من هو عبد الله مرسي؟

وعبد الله مرسي هو أصغر أبناء الرئيس المعزول، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ودرس إدارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية.

وسبق أن تم القبض على عبدالله، في عام 2014، في قضية ”حيازة مخدر الحشيش“ قبل أن يطلق سراحه، لعدم وجود أدلة.

وسبق التحقيق مع الراحل في قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وأخلى سبيله في شهر أكتوبر 2018 بكفالة 5 آلاف جنيه، ولم يتعرض للحبس أو الخضوع للتحقيق منذ إطلاق سراحه، بحسب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الأسرة.