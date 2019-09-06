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الجيش نفى جملة وتفصيلا معلومات حول شرائه ناقلات جند من إحدى الدول

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أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، أورد خبرًا حول شراء الجيش ناقلات جند وقطع بدل عائدة لها من إحدى الدول".

وشدّدت في بيان، على أنّه "يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحّة هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا، وتدعو هذه المواقع إلى عدم نشر أية أخبار تتعلّق ب​المؤسسة العسكرية​ قبل العودة إلى المراجع العسكرية المختصّة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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