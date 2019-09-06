أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، أورد خبرًا حول شراء الجيش ناقلات جند وقطع بدل عائدة لها من إحدى الدول".
وشدّدت في بيان، على أنّه "يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحّة هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا، وتدعو هذه المواقع إلى عدم نشر أية أخبار تتعلّق بالمؤسسة العسكرية قبل العودة إلى المراجع العسكرية المختصّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش نفى جملة وتفصيلا معلومات حول شرائه ناقلات جند من إحدى الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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