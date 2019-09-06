وزيرة خارجية السويد أعلنت استقالتها من منصبها لأسباب عائلية

أعلنت وزيرة الخارجية ​السويد​ية ​مارغوت فالستروم​، قرارها بالاستقالة من منصبها، من أجل الاهتمام بعائلتها.

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "حان الوقت لأمضي مزيدًا من الوقت مع زوجي وأبنائي وأحفادي. أبلغت رئيس الوزراء برغبتي في مغادرة الحكومة ومنصبي كوزيرة للخارجية".

وتولّت فالستروم المنتمية إلى "الحزب الإشتراكي الديمقراطي" منصبها عام 2014، عندما شكّل رئيس الوزراء ستيفان لوفن حكومته، لتطلق ما سمّته حينها "السياسة الخارجية الداعمة للنساء". وعمِلت على الساحة السياسيّة السويدية والدوليّة، فتولّت مناصب في ​المفوضية الأوروبية​ وكانت الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني ب​العنف الجنسي​ في حالات النزاع.