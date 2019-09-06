أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، قرارها بالاستقالة من منصبها، من أجل الاهتمام بعائلتها.
ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "حان الوقت لأمضي مزيدًا من الوقت مع زوجي وأبنائي وأحفادي. أبلغت رئيس الوزراء برغبتي في مغادرة الحكومة ومنصبي كوزيرة للخارجية".
وتولّت فالستروم المنتمية إلى "الحزب الإشتراكي الديمقراطي" منصبها عام 2014، عندما شكّل رئيس الوزراء ستيفان لوفن حكومته، لتطلق ما سمّته حينها "السياسة الخارجية الداعمة للنساء". وعمِلت على الساحة السياسيّة السويدية والدوليّة، فتولّت مناصب في المفوضية الأوروبية وكانت الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية السويد أعلنت استقالتها من منصبها لأسباب عائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.