الاناضول: خفر السواحل التركي ضبط 66 مهاجرا غير نظامي

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "فرق ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 66 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل قضاء أناز، في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد"، مشيرةً إلى أنه "رصدت الفرق قوارب مطاطية تقل مهاجرين، متجهة نحو ​اليونان​ وعقب نقلهم إلى البر، خضع المهاجرون لفحوصات طبية، ومن ثم أحيلوا إلى مديرية الهجرة في الولاية".

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