دانفورد: نحتاج لتدريب نحو 60 ألف مقاتل لضبط أمن الشمال السوري

لفت رئيس هيئة الأركان الأميركية، جوزيف دانفورد إلى أن "أميركا تحتاج إلى تدريب ما بين 50 ألف و60 ألف من القوات المحلية لضبط الأمن شمالي سوريا"، مشيراً إلى "تراجع تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفاً "أن التنظيم ما يزال يحتفظ بوجود مهم في العراق وسوريا".
وأعرب عن "قلقه من اتباع عناصر التنظيم تكتيك حروب العصابات، وأزمة اللاجئين، والمحتجزين من أفراد داعش في أيدي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي"، داعياً إلى "دعم "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" الواجهة التي يستخدمها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، من أجل مكافحة فلول تنظيم داعش الإرهابي".
وشدد على "أهمية إرساء الأمن في المناطق التي يتم تطهيرها من عناصر داعش، مشيراً إلى أنه "لدينا الكثير بما نقوم به، ونقدّر أنه يجب تدريب ما بين 50 ألف إلى 60 ألف من القوات المحلية لضبط الأمن في هذه المنطقة وربما دربنا نصف هذا العدد حتى الآن".
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