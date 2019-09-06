مجلس اللوردات البريطاني صادق على مشروع قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

صادق ​مجلس اللوردات البريطاني​ بشكل نهائي، على مشروع قانون يهدف إلى منع خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الاوروبي​ (​بريكست​) بدون اتفاق. ويدخل هذا القانون الّذي يفرض على رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن يطلب من الاتحاد الاوروبي تأجيل "بريكست" المقرّر في 31 تشرين الأول لثلاثة أشهر، حيّز التنفيذ يوم الإثنين في حال المصادقة عليه من قبل الملكة إليزابيث الثانية.

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