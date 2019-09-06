الكتلة الوطنية: القيام بالإجراءات التصحيحية البنيويّة سيصحّح الخلل

إعتبر "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أنّ تصريح المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مؤتمر "سيدر" بيار دوكان هو تذكير، بأسلوب ديبلوماسي، بعدم التزام لبنان بمقرّرات هذا المؤتمر، ولاسيّما في ما يتعلّق بالإصلاحات البنيويّة لمحاربة الهدر والفساد وتلميحه إلى أنّ التمويل ليس حتميًا في حال لم تُنفّذ هذه المقرّرات.
ولفت الحزب في بيان، إلى أنّ المعترضين على تصريح دوكان باعتباره تهديداً مبطّناً ومساً بالسيادة وانتهاكًا لكرامة لبنان، هم من وضعوا لبنان في هذا الموقع، وجعلوا منه أسير التمويل الخارجي.
وشدّد الحزب على أنّ القيام بهذه الإجراءات التصحيحية البنيويّة سيصحّح هذا الخلل ويضعنا على السكة السليمة وسيعفينا مستقبلاً من الاستعطاء.
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