الفوعاني: حركة امل تبنت معركة الإصلاح في لبنان

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل ​مصطفى الفوعاني​ خلال ندوة فكرية بمناسبة عاشوراء في بيروت أن "حركة امل تبنت معركة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ​لبنان​ ولم تترك لحظة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي على حدود الجغرافيا والسعي إلى احتلال جديد لثرواتنا المائية والنفطية وهذا ما جعل العدو الصهيوني يستهدف وحدتنا الداخلية فكان موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​النبطية​ الذي شكل عنوان المرحلة القادمة محليا واقليميا ولاسيما ما يتعلق جهوزية أفواج ​المقاومة​ اللبنانية في التصدي العملي لاسقاط احلام العدو"، لافتا الى أنه "في الملفات الداخلية حركة امل مازالت تستمر بدعوتها الصادقة إلى وجوب إلغاء نظام ​الطائفية السياسية​ وتوفير الفرص أمام ​الشباب اللبناني​ بعيدا عن عقلية البعض في اعتبار لبنان محاصصات وظائفية وهذا ما يؤدي إلى تعزيز الفساد والاستبداد وفقد ثقة المواطن بدولته".

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