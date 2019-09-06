المطران حنا: ندعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في قطاع غزة في ظل الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة أدى إلى كثير من المآسي الإنسانية والاجتماعية والذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار إلى أنه "لا يجوز أن تستمر هذه الاعتداءات التي أدت إلى سقوط الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وآلاف من الشهداء والجرحى"، مناشدا كل المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية لـ"رفع الحصار الظالم عن القطاع ووقف الحرب الشرسة عليه".
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