رفاق شهداء 13 تشرين دعوا الى قداس لإحياء المناسبة بكنيسة الصعود الضيية

تحت عنوان "عالعهد باقيين" وبمناسبة ​ذكرى 13 تشرين​ الاول 1990، دعا رفاق شهداء 13 تشرين، وهم بغالبيتهم من الضباط والعسكر الذين واكبوا تلك المرحلة، الى قداس لإحياء هذه المناسبة يوم السبت 12 تشرين الاول المقبل في كنيسة الصعود الضيية.

ويرى مواكبون لهذه الخطوة بأن "هذه الذكرى التي تعني الكثير لجزء كبير من اللبنانيين يجب ان تبقى أمانة في اعناق من يستحق إحياءها لا ان تتحول الى فولكلور سنوي لبعض الجهات".

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