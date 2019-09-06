تدابير سير على طريق الكرنتينا بين 8 أيلول و27 تشرين الأول بسبب تمارين تقيمها "بيروت ماراثون"

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "جمعية "​بيروت​ ماراثون" ستقيم تمارين تدريبيّة ضمن برنامج تدريبي للعدّائين والعدّاءات الّذين يرغبون المشاركة للمرّة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42،195 كلم، وذلك خلال فعاليّات "سباق ​بلوم بنك​ بيروت ماراثون 2019".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، ستقوم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإقفال طريق ​الكرنتينا​ قرب "غاليري فانليان" حتّى "​آيشتي​"، اعتبارًا من الساعة 5:30 صباحًا ولغاية الساعة 8:30 صباحًا، وذلك في تواريخ: 8، 15، 22 و29 أيلول 2019، و6، 13، 20 و27 تشرين الأول 2019".

وطلبيت المديرية من المواطنين، "التقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".