ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "جمعية "بيروت ماراثون" ستقيم تمارين تدريبيّة ضمن برنامج تدريبي للعدّائين والعدّاءات الّذين يرغبون المشاركة للمرّة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42،195 كلم، وذلك خلال فعاليّات "سباق بلوم بنك بيروت ماراثون 2019".
وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، ستقوم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإقفال طريق الكرنتينا قرب "غاليري فانليان" حتّى "آيشتي"، اعتبارًا من الساعة 5:30 صباحًا ولغاية الساعة 8:30 صباحًا، وذلك في تواريخ: 8، 15، 22 و29 أيلول 2019، و6، 13، 20 و27 تشرين الأول 2019".
وطلبيت المديرية من المواطنين، "التقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير على طريق الكرنتينا بين 8 أيلول و27 تشرين الأول بسبب تمارين تقيمها "بيروت ماراثون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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