مدرسة القوات الخاصة في حامات أقامت حفل تخريج دورة تدخل "37"

أُقيم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج دورة تدخّل "37" الّتي حملت اسم الرقيب الشهيد جاد مخلوف، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثِّلًا قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، وعائلة الرقيب الشهيد وذوي العسكريين المتخرجين، إلى جانب عدد من الضباط.

ولفت العميد الركن مخول في كلمة بالمناسبة، إلى أنّ "في يوم تخرّجكم هذا، أدعوكم إلى المثابرة على أداء واجباتكم بكلّ تفانٍ وإخلاص، وبمناقبيّة الجندي الّذي يعمل بصمت ويبذل ويضحّي من دون منّةٍ أو حساب. أعطوا المثال في التزام الأنظمة والقوانين، والابتعاد عن السياسة والولاء الوحيد للجيش، لتكونوا دائمًا عند قسمكم العسكري، وتحظوا بثقة رؤوسائكم وتقدير مؤسّستكم".

وفي ختام الحفل، تمّ توزيع الشهادات على المتخرّجين، وتقديم درع تذكاري إلى عائلة الرقيب الشهيد مخلوف.