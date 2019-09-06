أكد النائب السابق نوار الساحلي أن "المقاومة الإسلامية تخرجت من مدرسة الحسين، واستطاعت أن تفرض على العدو المعادلات التي من شأنها أن تردعه".
وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في الهرمل لفت الساحلي الى ان "ما حصل قبل أيام من العملية البطولية على حدود فلسطين المحتلة، يؤكد بما لا يقبل الشك أن المقاومة أرغمت العدو الصهيوني على العودة إلى قواعد الإشتباك الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الساحلي: المقاومة أرغمت العدو على العودة إلى قواعد الإشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.