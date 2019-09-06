الساحلي: المقاومة أرغمت العدو على العودة إلى قواعد الإشتباك

أكد النائب السابق ​نوار الساحلي​ أن "​المقاومة​ الإسلامية تخرجت من مدرسة الحسين، واستطاعت أن تفرض على العدو المعادلات التي من شأنها أن تردعه".

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في ​الهرمل​ لفت الساحلي الى ان "ما حصل قبل أيام من العملية البطولية على حدود ​فلسطين المحتلة​، يؤكد بما لا يقبل الشك أن المقاومة أرغمت العدو الصهيوني على العودة إلى قواعد الإشتباك الأخيرة".