كرامي: لماذا يرتضي القادة اللبنانيون هذا الكم من التوبيخات التي حملها لهم دوكان؟

سأل رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​: "لماذا يرتضي القادة ال​لبنان​يون الّذين تعتبرهم شعوبهم أنصاف آلهة، هذا الكمّ من التوبيخات الّتي حملها لهم الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقرّرات "​مؤتمر سيدر​" السفير ​بيار دوكان​، مهدّدًا إياهم بأنّه لن يعود إلى لبنان لتنفيذ "سيدر" إلّا بعد أن ينجزوا فروضهم؟".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لعلّ الجواب واحد، وهو ما قاله ابن خلدون: إذا تعاطى الحاكم التجارة، فسد الحكم وفسدت التجارة".