سأل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي: "لماذا يرتضي القادة اللبنانيون الّذين تعتبرهم شعوبهم أنصاف آلهة، هذا الكمّ من التوبيخات الّتي حملها لهم الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقرّرات "مؤتمر سيدر" السفير بيار دوكان، مهدّدًا إياهم بأنّه لن يعود إلى لبنان لتنفيذ "سيدر" إلّا بعد أن ينجزوا فروضهم؟".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لعلّ الجواب واحد، وهو ما قاله ابن خلدون: إذا تعاطى الحاكم التجارة، فسد الحكم وفسدت التجارة".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: لماذا يرتضي القادة اللبنانيون هذا الكم من التوبيخات التي حملها لهم دوكان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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