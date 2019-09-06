شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنواع فى مخالفات البناء.. مدرجة فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تعريف جامع مانع لأنواع المخالفات التى سيتم التصالح عليها فى حال توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون على الوحدة أو العقار المخالف، وفيما يلى نرصد أنواع هذه المخالفات: 1. مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية. 2. مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية. 3. مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية. Advertisements 4. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها. 5. حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها. 6. مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

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