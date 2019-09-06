كيم كاردشيان: “أفشيت سرا وأنا مخمورة.. فقاطعت الكحوليات”

كشفت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كاردشيان”، أخيرا، أنها امتنعت عن الكحول، التي كانت سببا في إعلانها سرا من أسرارها، لم تكن ترغب في تسريبه.

وقالت “كيم كاردشيان” في مقابلة تلفزية إنها أخبرت أحدهم بأنها تنتظر طفلا رابعا من أم بديلة، وهي مخمورة، الأمر الذي أزعجها، وجعلها تبتعد عن الحكوليات بصفة نهائية.

وأشارت “كاردشيان” إلى أنها اعترفت لأحدهم بالسر في الحفل السنوي، الذي يقيمه أهلها، في شهر ستنبر، بمناسبة أعياد الميلاد، وهي فاقدة وعيها بسبب الخمر.

واستقبلت “كاردشيان” طفلها الرابع، سالم ويست، من أم بديلة، علما أنها، حاليا، أم لأربعة أطفال من صديقها “كينث ويست”.