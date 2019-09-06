ايطاليا.. عاملة فلاحية ونقابية سابقة تعين بمنصب وزيرة الفلاحة بالحكومة الجديدة

بعد نحو شهر من أزمة سياسية حادة عرفتها إيطاليا، أدت الحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس سيرجو ماتاريلا، قبل أن تعقد أول اجتماع لها.

وتضم هذه الحكومة أغلبية مؤيدة لأوروبا وهي أقرب إلى اليسار. وتضم عشرة وزراء من حركة خمس نجوم وتسعة آخرين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أكبر قوة يسارية، ووزيرا من حزب “أحرار ومتساوون”، بينما ذهبت حقيبة الداخلية إلى وزير لا ينتمي إلى أي حزب.

وعينت تيريزا بيلانوفا، وزيرة للفلاحة، وهي التي بدأت مسيرتها عاملة بسيطة في مزارع الطماطم من قبل أن تتحول إلى نقابية أفنت 30 عاما من حياتها في الدفاع عن حقوق العمال، فيما بدأت حياتها السياسية سنة في حزب يساري اخيرت لاحقا نائبة عنه، ثم وزيرة للتنمية الاقتصادية في 2018.

ويفترض أن تبقى هذه الحكومة الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية في 2023، لكن ما زال ينبغي أن تنال الثقة في تصويت في البرلمان.

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وهذه الوزارة أقرب إلى أوروبا من الوزارة السابقة التي شكلتها حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، وكان للسيادي ماتيو سالفيني تأثير كبير عليها.

واتسمت العلاقات بين روما والمفوضية الأوروبية بالتوتر الشديد خلال الفترة الأخيرة، وكادت بروكسل أن تفرض عليها عقوبات بسب ارتفاع نسبة الدين العام في إيطاليا.

وإيطاليا هي ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، لكنها تعاني نسبة ديون هائلة ويكاد يصل اقتصادها إلى الانكماش، وعليها الآن إيجاد مصادر تمويل تجنبها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة العام المقبل.