قبل مواجهة الرجاء.. الإصابة تحرم النصر الليبي من حارسه

لن يكون بمقدور محمد الككلي، مدرب فريق النصر الليبي لكرة القدم، الاعتماد على خدمات حارس مرمى الفريق، سلام الهرام، خلال اللقاء، الذي سيجمعه بالرجاء الرياضي، منتصف الشهر الجاري، ضمن ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب الهرام بسبب تعرضه لكسر على مستوى الأنف، خلال الاستعدادات، التي يقوم بها فريقه، في معسكره في العاصمة المصرية، القاهرة، تحضيرا لملاقاة الرجاء.

ومن المحتمل أن تفرض الإصابة على الهرام، البالغ من العمر 24 سنة، الغياب لمدة أسبوعين، مع العلم أن النصر أكد، أمس الخميس، أن إصابة الهرام تستوجب تدخلا جراحيا، خلال 48 ساعة المقبلة.

وعلاقة بالفريق الليبي، التحق المهاجم الكاميروني جونيور نغونغو ببطل ليبيا، حيث انخرط في التدريبات الجماعية للنادي، قبل أسبوع من مواجهة الفريق الأخضر.

وكان النصر تجاوز في الدور التمهيدي، تيمبيت موكاف، من جمهورية إفريقيا الوسطى، إذ خسر ذهابا بهدف نظيف، قبل أن يتغلب عليه في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لواحد، بينما تأهل ممثل الكرة الوطنية إلى الدور الأول بتجاوزه بريكاما يونايتد الغامبي برباعية نظيفة في مباراة العودة، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لمثلها.