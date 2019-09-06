وفاة عالم مصري في مراكش في ظروف غامضة

لفظ عالم مصري أنفاسه الأخيرة في أحد فنادق مدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن العالم المصري المذكور، كان قيد حياته في عقده السادس، وعثر عليه، اليوم، ميتا داخل غرفته في أحد الفنادق السياحية في مراكش.

وأفادت المصادر ذاتها أن العالم المصري، كان يستعد للمشاركة في أشغال ندوة علمية في مراكش، قبل أن يفارق الحياة في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح الأمن باشرت تحقيقاتها بخصوص الوفاة الغامضة، ومن المرتقب أن يتم تشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.