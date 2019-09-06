غزة: شهيدان و23 مصابا برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شابان وأصيب 23 شابا، اليوم، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار الأسبوعيّة، شرقيّ قطاع غزّة.

وأحد الشهيدين هو علي سامي الأشقر، ويبلغ من العمر 17 عامًا، بحسب بيان أولي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينيّة، جاء فيه أن 15 من المصابين أصيبوا بالرصاص الحيّ.

وحملت التظاهرات التي خرجت اليوم للأسبوع الثالث والسبعين على التوالي بمشاركة الآلاف، اسم "حماية الجبهة الداخليّة"، بعد أسبوع من عمليّات تفجيرية في قطاع غزّة.

وكانت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قالت إن تظاهرات اليوم تأتي "مواجهةً للفوضى والتخريب، وتأكيدصا على وحدة الصف الوطني"، وشددت على أن أمن غزة وحماية الجبهة الداخلية "خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه".

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وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي "ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، ورافعة للوحدة، وأداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال".

وانطلقت مسيرات العودة في يوم الأرض، الثلاثين من آذار/ مارس 2018، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزّة وبين إسرائيل.

ومنذ انطلاق المسيرة استشهد 327 غزيا؛ منهم 16 شهيدًا لا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم دون أن يسجّلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب الاحتلال 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد، وذلك في استهدافه المشاركين في المسيرة واعتداءاته الأخرى في القطاع.