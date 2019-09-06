شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحث إيران على التوقف عن تقليص التزاماتها النووية والان مع التفاصيل

قالت ألمانيا اليوم الجمعة، إن الوقت لم يفت بعد كي تغير إيران مسارها وذلك بعدما أعلنت طهران أنها اتخذت خطوة أخرى لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي دوري في برلين، "نحث إيران على ألا تزيد من تأزم الوضع...لا يزال هناك وقت أمام إيران كي تتخلى عن المسار الخاطئ الذي تسلكه".