شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محادثات بين واشنطن وباريس لتنسيق جهود تأمين الملاحة في الخليج غدا والان مع التفاصيل

أعلن مسؤول بالبنتاغون، عن إجراء محادثات غدا بين واشنطن وباريس لتنسيق جهود تأمين الملاحة في الخليج.

جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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