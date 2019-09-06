ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في أحد موانئ سوريا

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، إن ناقلة النفط "أدريان داريا 1"، المفرج عنها من السلطات في مضيق جبل طارق، أفرغت حمولتها في أحد الموانئ السورية.



ونقلت الوكالة عن مصادر غير رسمية قولها :إن "ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 أفرغت شحنتها في أحد الموانئ السورية الجمعة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وذكر موقع تعقب الناقلات "تانكر تراكرز"، أن الناقلة الإيرانية أفرغت شحنتها في ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا.



وفي 29 من أغسطس/ أب الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده باعت شحنة النفط والمشتري هو من سيحدد الوجهة النهائية للناقلة"، دون تحديد هوية المشتري.

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وتحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار، بحسب المصدر نفسه.



وكانت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا احتجزت السفينة مطلع يوليو/تموز الماضي للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى سوريا، وذلك تطبيقا لعقوبات أوروبية مفروضة على دمشق.



وقد سُمح للسفينة التي تم تغيير اسمها من "جريس 1" إلى "أدريان داريا 1" بالمغادرة بعدما أكدت إيران أن حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل لن تسلّم إلى سوريا.

ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.