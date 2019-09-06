"اللوردات البريطاني" يوافق على مشروع قانون يلزم جونسون بتأجيل "بريكسيت"

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العين الإخباريةالجمعة 2019/9/6 06:47 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ويدخل هذا القانون الذي يفرض على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ، الإثنين، حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.
وأقر النواب البريطانيون، مساء الأربعاء، قانوناً يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبإقرار هذا القانون تصبح مهمة رئيس الوزراء بوريس جونسون صعبة لتنفيذ أجندته بخروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتاً مقابل 299 في القراءة الأخيرة.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، وذلك بعدما صوّت مجلس العموم مؤيداً إرجاء موعد بريكست.
وقال جونسون "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر".
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