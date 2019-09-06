الان تتابع تركيا.. السجن 10 سنوات على المعارضة جنان أوغلو بتهمة إهانة أردوغان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قضت محكمة اسطنبول الرئيسية، بسجن المعارضة السياسية جنان أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول، 10 سنوات، بتهمة إهانة أردوغان.
وكانت المعارضة السياسية من أكبر الداعمين لإمام أوغلو في انتخابات اسطنبول، وساهمت بشكل كبير في نجاحه على حساب مرشح أردوغان.
يشار إلى أن جنان أوغلو، حوكمت بسبب عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يعود تاريخها إلى ما قبل ست سنوات، ووجهت اتهامات لها بإهانة أردوغان والدولة التركية.
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