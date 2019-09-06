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الدنمارك تجري محادثات بشأن مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز من إيران

الجمعة 6 سبتمبر 2019

رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون

كتب الخليج 365

أكدت الدنمارك، اليوم الجمعة، أيلول 06، 2019، إجراء محادثات بشأن مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، عقب التهديدات الإيرانية للممر الملاحي.



وذكرت رئيسة وزراء الدنمارك "ميتي فريدريكسون"، في تصريحات صحفية أن بلادها تجري حوارا مع عدد من الدول الأوروبية حول كيفية تنظيم مثل هذه القوة، لتأمين حركة الملاحة للسفن العابرة خلال المضيق.

وفي مطلع أغسطس الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة.

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وأعلنت بريطانيا أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وأقدمت إيران على اختطاف عدد من ناقلات النفط في المضيق خلال الفترة الماضية ردا على العقوبات الأمريكية.

وفي تطورات الوضع الإيراني، قال وزير الدفاع البريطاني "بن والاس" اليوم الجمعة، أن بريطانيا ستقدم العون للولايات المتحدة دائما على مسار المحادثات مع إيران، إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه يجب الحكم على إيران من خلال الأفعال لا الأقوال.

وأكد والاس في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر أن "الأفعال أعلى صوتا من الأقوال، لذا أعتقد أننا سنعاملهم (إيران) بأفعالهم لا بأقوالهم".

وتابع الوزير البريطاني "أنه إذا كان هناك اتفاق يمكن إبرامه سنساعد الولايات المتحدة دوما بالطبع في هذا المسار لأني أعتقد أن السلام والاستقرار في هذه المنطقة هو الشيء الأهم".

يشار إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة أخذت في التصاعد منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بهدف الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عليها.