شكرا لقرائتكم أنقرة: دوريات مشتركة مع أميركا بالمنطقة الآمنة الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، إن هناك خططا لبدء دوريات برية مشتركة مع أميركا في المنطقة الآمنة في سوريا يوم الأحد 8 سبتمبر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد الخميس، بأن بلاده قد تفتح الأبواب إلى أوروبا أمام اللاجئين السوريين إذا لم تحصل أنقرة على المساعدات الدولية اللازمة. واعتبر أردوغان أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أميركا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين".

وأضاف الرئيس التركي أنه عازم على إقامة منطقة آمنة في سوريا شرق الفرات بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

"سنضطر إلى فتح البوابات"

وقال إن أنقرة تهدف لإعادة توطين حوالي مليون من إجمالي 3.65 مليون سوري في هذه المنطقة. كما اعتبر أنه "سنضطر إلى فتح البوابات. لا يمكن إجبارنا على تحمل هذا العبء وحدنا"، وفق تعبيره.

وذكر أن بلاده "لم تتلق الدعم اللازم من العالم لمساعدتها في التعامل مع اللاجئين السوريين". وبموجب اتفاقية موقعة في 2016 وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة بستة مليارات يورو (6,6 مليار دولار) مقابل تشديد الإجراءات لمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى أوروبا، لكن أردوغان قال إن ثلاثة مليارات يورو فقط وصلت حتى الآن.

"أنقرة مستعدة"

وليل الأربعاء الخميس، أبلغ مسؤول تركي كبير مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن أنقرة باتت مستعدة لتطبيق الاتفاق مع واشنطن بشأن إقامة منطقة آمنة في سوريا "بدون تأخير"، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

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واتفقت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أن أنقرة لن تسمح لواشنطن بتأخير الخطة التي تسعى السلطات التركية منذ فترة طويلة لتطبيقها.

قمة أميركية تركية محتملة

وقال المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين لبولتون في اتصال هاتفي إن "الجانب التركي استكمل استعداداته بخصوص تنفيذ خطة العملية المشتركة مع الولايات المتحدة بدون تأخير".

وناقش الجانبان اجتماعا محتملا بين أردوغان والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.

وهددت تركيا مرارا بشن عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، والتي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي.

وكانت الوحدات الكردية - أحد شركاء واشنطن الرئيسيين في دحر تنظيم داعش في سوريا - قد أعلنت أنها ستساعد في تطبيق المنطقة العازلة في مناطقها على طول الحدود التركية. وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية فصيل "إرهابي" لحزب العمل الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في تركيا منذ 1984.

وحزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم المنظمات "الإرهابية" لدى أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.