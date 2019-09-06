دورات تدريبية لموظفي اقلام الاقتراع تحضيرا للانتخابات الفرعية في صور

نظمت ​وزارة الداخلية والبلديات​ - المديرية العامة للشؤون السياسية و​اللاجئين​ سلسلة دورات تدريبية لموظفي اقلام الاقتراع الذين سيشاركون في ​الانتخابات​ النيابية الفرعية التي ستجري في الدائرة الصغرى في صور الاحد في 15/9/2019، وبدعم من مشروع "دعم الانتخابات اللبنانية" التابع لبرنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي والممول من ​الاتحاد الاوروبي​.

وتناوب على التدريب مدربون متخصصون شرحوا مراحل العملية الانتخابية بحذافيرها، وبمشاركة فعالة من ​موظفي الادارات العامة​ رؤساء الاقلام والكتبة.

وقد اشرفت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين ​فاتن يونس​ الصلوخ على مجريات الجلسات.

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