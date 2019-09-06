كهرباء لبنان: عزل مخرج الرميلة بداعي الأشغال

اعلن المكتب الاعلامي في "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، "عن عزل مخرج "​الرميلة​" من محطة ​سبلين​ الرئيسية من 6 لغاية 21 أيلول 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك بسبب استكمال الأعمال العائدة لتنفيذ الأشغال في المشروع الاستثماري على هذا المخرج. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل عن المناطق التالية: الرميلة، قسم من ​بلدة الوردانية​، ​علمان​ والجميلية.

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