عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة "المفقودتين: إسراء مروان دندش (مواليد عام 1996، لبنانية) ورغداء مروان دندش (مواليد عام 1992، لبنانية)، اللتين غادرتا بتاريخ 29 تموز 2019 منزل والديهما الكائن في الكفاءات إلى جهة مجهولة، ولم تعودا حتّى تاريخه، علمًا أن رغداء تعاني من اضطرابات نفسيّة".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوهما أو لديهم أيّ معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، "الاتصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٦٦٥٥٣/٠٥، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة شقيقتين مفقودتين غادرتا منزل والديهما في الكفاءات نهاية تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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