الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية وألقى قنبلة صوتية وأطلق صفارات إنذار

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 6 أيلول 2019 الساعة 9:29، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 70 مترًا، ولمدّة 3 دقائق، وأقدم عناصره على توجيه الشتائم باللغة العربية عبر مكبرات الصوت، كما قاموا بإلقاء قنبلة صوتية في المياه المذكورة، وإطلاق صفارات إنذار".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".