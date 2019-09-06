الدفاع المدني: إخماد 3 حرائق أعشاب يابسة في الجديدة ورويسة البلوط والبترون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الصنوبر في ​الجديدة​ - ​المتن​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وهشيم في رويسة البلوط - ​بعبدا​، وآخر شبّ داخل غرفة للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ في أحد الأبنية السكنية في ​البترون​".