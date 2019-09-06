نقيبة الممرضات تابعت مع المالية موضوع الرواتب المتأخرة في المستشفيات الحكومية

أعلنت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​ ببيان، أن "النقيبة ميرنا أبي عبدالله ضومط تحركت لمتابعة موضوع الرواتب المتأخرة في ​المستشفيات الحكومية​ بشكل عام وما هو حاصل في ​مستشفى​ صيدا بشكل خاص، إذ أن الممرض محمد فيصل مصطفى قد أضرب منذ أيام عن الطعام احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي الذي وصل إليه، فاتصلت به النقيبة وأبلغته تفهمها للمشكلة وطلبت منه التوقف عن اعتصامه ووعدته بمتابعة الموضوع حتى النهاية".

وأشارت الى أن "النقيبة تواصلت مع ​وزارة المالية​ للبحث عن حل لهذه الأزمة المتكررة منذ أشهر لأن هذا الأمر بدأ يشكل عائقا أمام الإستمرار، فجميع العاملين سيتوقفون عن العمل بسبب وضعهم المعيشي وصعوبة تأمين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم".

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