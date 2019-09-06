اجتماعان تحضيريان لنشاطات مئوية لبنان الكبير بقصر بعبدا أحدهما برئاسة عون

أكّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال ترؤسه في ​قصر بعبدا​، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم احتفالات مئوية ​لبنان​ الكبير، اجتماعًا للهيئة الإستشاريّة للجنة العليا المكلّفة تنظيم الاحتفالات بالمئوية، خُصّص للبحث في مختلف المجالات الّتي ستتضمّنها الاحتفالات، "أهميّة دور الهيئة الإستشاريّة الّتي ستشرف على مختلف النشاطات، ومدى تناغمها مع الذكرى من خلال الرؤية الّتي وُضعت لهذه الاحتفالات".

وتمنّى على أعضاء الهيئة "الإسراع في إنجاز المهام المطلوبة منهم، لا سيما وأنّ الاحتفالات ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2020 وتنتهي في 31 كانون الأوّل من السنة نفسها".

من ثمّ، عقدت اللجنة العليا اجتماعًا برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، أقرّت خلاله برنامج العمل وأبرز النشاطات التي ستقوم بها الهيئة خلال سنة المئوية.

وبعد الاجتماع، لفت جريصاتي إلى أنّ "في اطار التحضير لمئوية لبنان الكبير، تمّ عقد اجتماعين في ​القصر الجمهوري​ اليوم، الأوّل للهيئة الاستشارية العليا المؤلّفة من كفاءات واختصاصيّين، لم يؤخذ في اختيارهم أي اعتبار طائفي أو مناطقي أو مذهبي أو سياسي، بل اختيروا وفق ما يشكّلوه من قيمة مضافة للعمل الكبير الّذي نقوم به احتفاء بذكرى المئوية".

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وأوضح أنّ الاجتماع الآخر كان للهيئة العليا، وتمّ فيه اتخاذ قرارات مهمّة للبدء بمرحلة التنفيذ. فبعد خطاب الرئيس عون التأسيسي والافتتاحي لهذه المرحلة، الّذي كان برغم كلّ ما قيل، خطابًا نوعيًّا بكلّ المعايير والمفاهيم والمضامين، بات لزومًا علينا أن نذهب إلى التنفيذ، فتمّ اتخاذ القرارات التنفيذيّة الملائمة على صعيد النشاطات، التمويل، وتوزيع المهام، كما قرار إجراء استطلاع بين مختلف شرائح ​الشعب اللبناني​، للوقوف على رأيها لما يجب أن ترمز إليه المئوية ونشاطات المئوية"، مبيّنًا أنّه "اتُخذ أيضًا قرار اللجوء إلى شركة للاهتمام بإدارة النشاطات والاحتفاليّات".

وذكر جريصاتي أنّ "كلّ هذا يتمّ طبعًا بالتنسيق الكامل مع دوائر القصر الجمهوري، بشخص المدير العام ومدير مكتب الإعلام"، معلنًا أنّ "المرحلة العمليّة للمئويّة قد تمّ افتتاحها، وأنّ الاستعدادات والقدرات والرغبات متساوية لإنجاح هذه المئويّة، وما ترمز إليه في ظرف نحن فيه بحاجة إلى أن نستعيد معًا هذا التاريخ المجيد، ​تاريخ لبنان​ الكبير وما يرمز إليه لبنان الكبير".

وأكّد أنّ "علينا اليوم، على ما قال الرئيس عون، أن نسعى جميعًا بكلّ ما أوتينا من جهد وقدرة، كي تنجح هذه التجربة الفريدة في العالم. وانّنا على الموعد سنكون".