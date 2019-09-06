فارس سعد: نحن حزب فكر وثقافة كما حزب صراع ومقاومة

طلب رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​ خلال اجتماع لهيئات المديريات والمفوضيات التابعة لمنفذيات ​بيروت​ و​المتن​ الجنوبي والطلبلة الجامعيين في بيروت ومديرية ​الجامعة اللبنانية​ ـ الحدث من الهيئات "إتمام كل الخطوات المتصلة ب​انتخابات​ المجلس القومي، وتنفيذ القرارات والتوجيهات المركزية بتمكين كل القوميين الاجتماعيين من الإنتظام وممارسة حقهم الانتخابي"، مشدداً على أنّ "الإنتظام في العمل الحزبي هو الأساس، وأن قرار مركز الحزب باعطاء حق الانتخاب لجميع القوميين، هو فرصة لأي منقطع عن العمل كي يعود إلى الإنتظام والقيام بواجباته الحزبية".

وشدّد على أن "القوميين ينتمون إلى قضية تساوي وجودهم، وهذا يرتب عليهم اعباء كبيرة ومسؤوليات، وهم جديرون بتحمل الأعباء في سبيل انتصار الحزب وقضيته"، مشيراً إلى "حال الأمة والهجمة الشرسة التي تتعرض لها"، مؤكداً أن "حزبنا سيظل في الخط الأمامي دفاعاً عن شعبنا وبلادنا، ولتحقيق أهدافنا وغايتنا الكبرى، وطريق النضال شاقة وطويلة، وخيارنا هو السير على هذه الطريق، بارادة مصممة وعزيمة لا تلين، والقوميون الاجتماعيون معروفون بعشق التحدي ومواجهة الأخطار".

ولفت إلى "إننا حزب نهضة، ومشروع النهضة يشمل كل المناحي والعناوين التي تحقق لأمتنا وشعبنا ​الحياة​ الحرة وفرادة حزبنا، أنه حزب فكر وثقافة وفي الوقت ذاته حزب صراع ومقاومة، لذلك نحن معنيون بأن نكون جميعاً في حالة استنفار لإنجاز خطتنا الحزبية، إن لناحية اتمام الاستحقاقات الداخلية، أو لناحية الدور القومي والوطني على المستويات كافة"، مؤكداً أن "أولويات الخطة متلازمة، وكل قومي من موقع مسؤولياته يجب أن يكون مستنفراً لإنجاح ورش العمل والمؤتمرات الفرعية والنوعية، وبذات الوقت للقيام بالدور المطلوب في كل ​الميادين​، لا سيما في مواجهة العدوان والارهاب وفي مواجهة مخطط تصفية المسالة الفلسطينية ولإسقاط كل مشاريع التفتيت والتقسيم والآفات الطائفية والمذهبية والاتنية".