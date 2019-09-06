القصيفي التقى شبيب وتابع معه موضوع الرسوم البلدية المتراكمة على الصحافيين

التقى نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​ ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ وتابع معه موضوع الرسوم البلدية المتراكمة على الصحافيين.

وطلب القصيفي من المحررين الصحافيين المعنيين بهذا الملف، التقدم باعتراضاتهم في مقر النقابة اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل في 11 ايلول الجاري، ولمدة شهر من هذا التاريخ، لتوضع بعدها الاعتراضات في يد اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

من جهته كلف شبيب لجنة لمتابعة هذا الملف برئاسة عضو المجلس البلدي ​خليل شقير​، وستعكف على درس الموضوع وايجاد الحلول المناسبة له، وتضع صيغة للمتأخرات المتراكمة.