ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية داهمت محلًّا لبيع الأجهزة الخلوية في ​الشياح​، وأوقفت كلًّا من: "ح. و." مواليد عام 1991، "ع. ف" مواليد عام 1981 و"ع. ي." مواليد عام 1984 جميعهم من الجنسية اللبنانية، وضبطت كميّة من الأجهزة المهرّبة، وختمت المحل بالشمع الأحمر بناءً لإشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 3 أشخاص خلال مداهمة محل لبيع الأجهزة الخلوية في الشياح وختمه بالشمع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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