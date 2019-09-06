الدفاع الجزائرية: توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمال البلاد

أكدت ​وزارة الدفاع الجزائرية​ "توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من مدينتي بومرداس وخنشلة شمال البلاد"، مشيرةً إلى أن "مفارز ​الجيش الوطني​ الشعبي أوقفت في كل من بومرداس، التابعة للناحية العسكرية الأولى، وخنشلة، التابعة للناحية العسكرية الخامسة، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

ولفتت إلى انه "في إطار ​مكافحة الإرهاب​ وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 5 أيلول 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست التابعة للناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 19 ​قذيفة​ عيار 100 ميليمتر".