الدفاع الجزائرية: توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمال البلاد

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية "توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من مدينتي بومرداس وخنشلة شمال البلاد"، مشيرةً إلى أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت في كل من بومرداس، التابعة للناحية العسكرية الأولى، وخنشلة، التابعة للناحية العسكرية الخامسة، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية".
ولفتت إلى انه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 5 أيلول 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست التابعة للناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 19 قذيفة عيار 100 ميليمتر".
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