لفت ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ إلى "إننا خططنا لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في المنطقة الآمنة في 8 من هذا الشهر"، مشيراً إلى أن "أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأميركيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان، بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر آكار: البدء بتسيير الدوريات البرية المشتركة في المنطقة الآمنة ابتداء من 8 أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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