خارجية الصين وصفت موغابي بالاستثنائي: دافع بحزم عن سيادة زيمبابوي

لفت الناطق باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية جينغ شوانغ، إلى أنّ "رئيس ​زيمبابوي​ الراحل ​روبرت موغابي​ دافع بحزم طوال حياته عن سيادة بلده وعارض التدخلات الأجنبية، وعمل بجدّ من أجل الصداقة والتعاون بين الصين وزيمبابوي وبين الصين و​إفريقيا​".

وركّز على أنّ "موغابي كان زعيمًا سياسيًّا وقائدًا استثنائيًّا لحركة تحرير وطنية".

وتوفّي روبرت موغابي اليوم الجمعة عن 95 عاما في مستشفى في ​سنغافورة​. وعند استقالته في تشرين الثاني 2017، بعد 37 عامًا في الحكم بلا منازع.

وعندما قام بزيارة إلى الصين في عام 2014، وصفة الرئيس ​شي جينبينغ​ بأنّه "صديق قديم" للشعب الصيني.