خارجية الصين وصفت موغابي بالاستثنائي: دافع بحزم عن سيادة زيمبابوي

لفت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، إلى أنّ "رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موغابي دافع بحزم طوال حياته عن سيادة بلده وعارض التدخلات الأجنبية، وعمل بجدّ من أجل الصداقة والتعاون بين الصين وزيمبابوي وبين الصين وإفريقيا".
وركّز على أنّ "موغابي كان زعيمًا سياسيًّا وقائدًا استثنائيًّا لحركة تحرير وطنية".
وتوفّي روبرت موغابي اليوم الجمعة عن 95 عاما في مستشفى في سنغافورة. وعند استقالته في تشرين الثاني 2017، بعد 37 عامًا في الحكم بلا منازع.
وعندما قام بزيارة إلى الصين في عام 2014، وصفة الرئيس شي جينبينغ بأنّه "صديق قديم" للشعب الصيني.
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