وزير بريطاني: لندن ستساند أميركا بالمحادثات مع إيران إذا أمكن التوصل لاتفاق

ركّز وزير الدفاع البريطاني بن والاس، على أنّ "بريطانيا ستقدّم العون للولايات المتحدة الأميركية دائمًا على مسار المحادثات مع إيران، إذا كان من الممكن التوصّل إلى اتفاق".
ولفت في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي مارك إسبر، إلى أنّ "الأفعال أعلى صوتًا من الأقوال، لذا أعتقد أنّنا سنعامل إيران بأفعالهم لا بأقوالهم"، موضحًا "أنّني أعتقد أنّ السلام والاستقرار في هذه المنطقة هو الشيء الأهم".
وكان قد شدّد إسبر في وقت سابق اليوم، على أنّ "إيران تقترب ببطء على ما يبدو نحو وضع يمكن خلاله إجراء محادثات".
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