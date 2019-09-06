خارجية بريطانيا: شعب زيمبابوي عانى لفترة طويلة خلال حكم موغابي السلطوي

نوّهت ​وزارة الخارجية البريطانية​، تعليقًا على وفاة رئيس ​زيمبابوي​ السابق ​روبرت موغابي​، إلى "أنّنا نعرب عن تعازينا لأولئك الّذين ينعون وفاة موغابي. ومع ذلك، فإنّ الشعب في زيمبابوي عانى لفترة طويلة نتيجة حكم موغابي السلطويّ".

ولفتت في بيان، إلى "مشاعر مختلطة في زيمبابوي بعد وفاة موغابي"، مركّزةً على "أنّنا نأمل في هذا العهد الجديد أن تواصل زيمبابوي المضي قدمًا في طريق ديمقراطي ومزدهر".

وكان قد توفي موغابي الّذي حكم البلاد بين 1980 و2017، عن عمر 95 عامًا. وأثارت وفاته ردود فعل دول إفريقيّة ومن جانب ​الصين​ و​روسيا​، أجمعت على الإشادة به.