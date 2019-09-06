"حماس": استقالة غرينبلات دليل جديد على فشل "صفقة القرن"

اعتبرت حركة "حماس" أن "عزم مبعوث الإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاستقالة من منصبه هو دلي جديد على فشل صفقة القرن، ومؤشر على تخبط الإدارة الأميركية في خياراتها تجاه القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "غرينبلاتكان سيئ السمعة ومعاديا لشعبنا وحقوقه الثابتة، وغير آسفين على رحيله"، داعية إلى "الاعتراف الكامل بحقوق شعبنا".
وأكدت أن "وحدة الشعب الفلسطيني والثبات على الحقوق والتمسك بالمقاومة الشاملة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".
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