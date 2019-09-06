"حماس": استقالة غرينبلات دليل جديد على فشل "صفقة القرن"

اعتبرت حركة "حماس" أن "عزم مبعوث ​الإدارة الأميركية​ إلى ​الشرق الأوسط​، ​جيسون غرينبلات​، الاستقالة من منصبه هو دلي جديد على فشل ​صفقة القرن​، ومؤشر على تخبط الإدارة الأميركية في خياراتها تجاه ​القضية الفلسطينية​"، مشيرة إلى أن "غرينبلاتكان سيئ السمعة ومعاديا لشعبنا وحقوقه الثابتة، وغير آسفين على رحيله"، داعية إلى "الاعتراف الكامل بحقوق شعبنا".

وأكدت أن "وحدة ​الشعب الفلسطيني​ و​الثبات​ على الحقوق والتمسك ب​المقاومة​ الشاملة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".