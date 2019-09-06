وزير خارجية كوبا: الحظر الاميركي ضد ايران يهدد امن المنطقة

اعتبر وزير خارجية كوبا برونو رودريغز أن "الحظر الاميركي ضد ​المؤسسات البحرية​ ال​ايران​ية هي واحدة من اجراءات ​واشنطن​ المناقضة للقوانين الدولية"، مشيراً إلى أن "الاميركي ضد مؤسسات نقل ​النفط​ الايراني يمكنه التاثير على الاشقاء الايرانيين والسوريين"، لافتاً إلى أن "الحظر الاميركي ضد ايران يهدد امن المنطقة".

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