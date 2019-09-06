رويترز: المفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في مأزق

أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "مفاوضات السلام الجارية في جدة بالسعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وصلت لمأزق وأن الطرفين يستعدان لمواصلة الصراع"، مشيرةً إلى ان "إن البيان السعودي الأخير الذي جددت فيه المملكة دعمها لحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي" وشددت على "ضرورة تسليمها المعسكرات والمقرات ومؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن جاء أمس الخميس، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وعاد طرفا النزاع إلى الاستعدادات لمواصلة الصراع المسلح".
وأوضحت أن "قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا رفضت وضع قواتها، والتي يقدر تعدادها بعشرات آلاف المقاتلين، تحت إمرة الحكومة المعترف بها دوليا".
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