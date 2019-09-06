وفاة بطل تحرير زيمبابوي وديكتاتورها موغابي عن 95 عاما

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دبي - بواسطة محمد فارس قال رئيس زيمبابوي إن سلفه في المنصب روبرت موغابي قد توفي الجمعة عن عمر ناهز 95 عاما. ويعتبر الرئيس السابق الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى ثلاثة عقود أكثر الشخصيات الأفريقية المثيرة للجدل. © Getty Images/AFP/J. Njikizana Provided by Deutsche Welle
توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد بين أعوام 1980 و2017 عن عمر 95 عاما، حسب ما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا صباح اليوم الجمعة(السادس من أيلول/سبتمبر 2019). وكتب منانغاغوا في تغريدة "أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي".
وتابع "كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصرا لعموم أفريقيا كرّس حياته لتحرير شعبه. لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام".
وتولى روبرت موغابي قيادة روديسيا السابقة عند استقلالها عام 1980.
لكن موغابي أجبر على الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد 37 عاما في الحكم بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم. وتحول موغابي خلال عقود حكمه من بطل لتحرير بلاده إلى ديكتاتور تفشى الفساد في أروقة مؤسسات الدولة بشكل غير مسبوق.
ح.ع.ح/م.س(أ.ف.ب)
من AFP
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وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن 95 عاما
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.