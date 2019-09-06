حادث طعن أمام مدرسة بفرنسا.. والشرطة تعتقل المنفذ

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وأعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف شخص يشتبه في تنفيذه عملية الطعن، على الساعة السادسة و40 دقيقة صباحا.
وبحسب المصادر الفرنسية، فإن دوافع هذا الهجوم المفاجئ في مرسيليا لا تزال مجهولة حتى الآن.
وهاجم الشخص المسلح، امرأة أمام المدرسة بسكين، ثم سدد لكمة قوية لامرأة أخرى، وعقب ذلك، لاذ بالفرار.
وذكر موقع "لا بروفانس" المحلي، أن المرأتين اللتين أصيبتا في الاعتداء جرى نقلهما إلى قسم الطوارئ في المستشفى.
وشهدت فرنسا هجمات إرهابية عدة، خلال السنوات الأخيرة، وتراوحت أساليب تنفيذ الاعتداءات بين التفجير والدهس وحوادث الطعن.
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وفي الفترة الممتدة بين مارس 2012 وديسمبر 2018، أودت الهجمات الإرهابية في فرنسا بحياة 259 شخصا لقوا مصرعهم في 13 اعتداء.
وفي يوليو الماضي، تسلم النائب العام، المتخصص بمكافحة الإرهاب في فرنسا مهامه رسميا، ليرأس بذلك بنية قضائية جديدة، أنشأتها البلاد للتعامل مع التهديد الإرهابي المرتفع.
شاهد أيضا.. بريجيت ماكرون تشكر البرازيليين الذين دعموها بعد تعليقات بولسونارو
من Euronews
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عائلة بيلاروسية تعثر على ابنتها على بعد 885 كيلومترا بعد اختفائها لمدة 20 سنة
شاء القدر أن يعيد لم شمل طفلة لعائلتها بعد عشرين عاما كاملة من فقدانها في بيلاروسيا. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيلاروسيا، الأسبوع الماضي، أن شابة عثرت على والديها بعد 20 عامًا من الانفصال. وهو ما أكده اختبار الحمض النووي الذي أجري على يوليا البالغة من العمر 24 عامًا مع والديها ليثبت أنها الطفلة المفقودة في عائلة مويسينكو. وكانت الطفلة طيلة هذه الفترة تعيش في روسيا مع عائلة قامت بتبنيها بعدما استحال على الشرطة معرفة عائلتها الأصلية. وتعود قصة اختفائها إلى عام 1999، حين استقل والد الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات آنذاك قطارًا من مينسك إلى أسيبوفيتشي. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد نام فيكتور مويسنكو وهو في حالة سكر وعندما استيقظ لم يجد ابنته في مكانها. وقالت والدة الطفلة، لودميلا مويسينكو، للوسائل إعلام محلية إنها لم تفقد الأمل أبدًا في يوم من الأيام من أنها سترى ابنتها مجددا. وأضافت ليودميلا ،"عشرون عامًا تشبه الحياة بأكملها، لكننا لم نفقد الأمل أبدًا، وها قد وجدنا بعضنا بعضا". فيما قالت ابنتها يوليا: "أخبرني والداي أنهم كانوا يبحثون عني لفترة طويلة، وكانوا يعتقدون أنهم سيجدونني ذات يوم." وأضافت "لم تستطع أمي التوقف عن معانقتي، وجعلتني في حضنها كما لو كنت طفلة صغيرة". ذكرت التقارير أنه تم العثور على الفتاة على بعد 885 كيلومتراً عن المكان الذي اختفت فيه، بين الحدود الروسية البيلاروسية، في ريازان، غرب روسيا. ونشأت يوليا في روسيا من قبل الأسرة الحاضنة ، ولعب صديقها ايليا كريوكوف، دورا كبيرا في اعادة لم شمل العائلة بعدما قرر العثور على والديها، وقام بعمليات بحث مستمرة عبر الانترنت. للمزيد على يورونيوز: منظمة العفو الدولية تدعو الرياض إلى الكشف عن مصير قطريين مفقودين مسافر تائه يتسبب في إلغاء 130 رحلة في مطار ميونيخ محامي أسرة فتاة أيرلندية عٌثر على جثتها عارية في ماليزيا يدعو السلطات لقبول عرض فرنسي
Euronews (Ar)
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هل لجأ ترامب ل"خريطة مزيفة" ليداري خطأه بشأن إعصار دوريان؟
هل تم تغيير توقعات المركز الوطني للأعاصير بشأن إعصار دوريان من أجل إنصاف دونالد ترامب؟ إنه الجدل الجديد الذي أثارة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض حول ما يبدو وأنه معلومات غير دقيقة حول المسار المحتمل لإعصار دوريان في الولايات المتحدة، على خلفية تغريدة خاطئة له على تويتر حول مسار الإعصار. عرض الرئيس الأمريكي خريطة لمسار الإعصار دوريان المتوقع أن يصل إلى سواحل فلوريدا وولايات جورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للأعاصير، وبدا على الخريطة التي رفعها ترامب تغيير مخطط مخروط الخليج الشمالي بواسطة قلم أسود ليشمل المسار ولاية ألاباما التي لم تكن معنية. وخلال المؤتمر الصحفي في المكتب البيضاوي، أشار ترامب إلى مخطط رسمي للطقس مؤرخ في 29 أغسطس/ آب المنصرم يُظهر الولايات التي يمكن أن يشملها مسار إعصار دوريان فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا بحسب المركز الوطني للأعاصير، كما أظهر هذا المخطط منطقة "عدم اليقين" التي بدت وكأنها صححت على الرسم البياني لإظهار خطر انتقال دوريان من ولاية فلوريدا إلى ألاباما. اقرأ أيضا على يورونيوز: مراهق بريطاني يصاب بالعمى بعد حصر نظامه الغذائي بالبطاطا منذ سنوات تشيكيا: نجاح عملية ولادة رضيعة بعد 117 يوماً على موت أمها "دماغياً" القضاء الفرنسي يمنح الديك "موريس" حق الإستمرار في الصياح وقال ترامب أثناء المؤتمر "كان الإعصار سيضرب كل من فلوريدا وجورجيا، هذا الأمر كان يمكن أن يحدث لأن المسار كان متجهًا نحو الخليج كما كان متوقعًا في الأصل ...". ولم يتوقع الخبراء أن يتجه إعصار دوريان نحو الخط الساحلي لولاية ألاباما. وكان ترامب قد أعلن نهاية الأسبوع في تغريدة أن ولاية ألاباما واحدة من الولايات التي يمكن أن يشملها إعصار دوريان، فيما نفت هيئة الطقس الوطنية ذلك في تغريدة بعد 20 دقيقة. وسأل الصحفيون الحاضرون في المؤتمر ترامب حول سر ضم ولاية ألاباما في مسار الإعصار بقلم على المخطط ورد الرئيس بعبارة "لا أعرف، لا أعرف".
Euronews (Ar)
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رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تدعو المتظاهرين إلى الحوار
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حضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الخميس المتظاهرين على الحوار غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين في إعلان مفاجىء لكنه لم يقنع حركة الإحتجاج المطالبة بالديموقراطية. وهذا النص كان سيتيح تسليم مشتبه بهم إلى الصين وأشعل في حزيران/يونيو حركة إحتجاج غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997. لكن رفض الحكومة التي تدير المدينة بحكم شبه ذاتي، على مدى أسابيع طويلة تغيير موقفها أدى إلى تشدد في موقف المتظاهرين وأساليب تحركهم التي اتخذت في بعض الأحيان طابع عنف وتوسيع مطالبهم لتصل خصوصاً إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية. مساء الأربعاء نشرت لام شريط فيديو أعلنت فيه أن مشروع القانون سيسحب في تشرين الأول/اكتوبر عند بدء الدورة البرلمانية وهو ما كان بين خمسة مطالب رئيسية للمتظاهرين. إنهاء الفوضى بعد اعتماد الحزم على مدى أشهر حيال المتظاهرين، اعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجدداً لهجة تصالحية الخميس خلال مؤتمر صحافي قائلة أن سحب النص يشكل محاولة "للمساهمة في منع أعمال عنف ووقف الفوضى في أسرع وقت ممكن وإعادة النظام الإجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم". وأضافت "من الواضح لكثيرين بيننا أن الإستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون "مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد ويجب إيجاد ردود. ودعت مجدداً المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفاً مع قوات الأمن. لكن لا شيء يتيح الاعتقاد بأن هذا التنازل المتأخر سيهدىء حركة احتجاج تتميز خصوصاً بعدم وجود قائد لها وبواقع أنها تضم شرائح مختلفة من مجتمع هونغ كونغ. لكن المتظاهرين تلقوا عرض لام بتشكيك. وقالت متظاهرة مقنعة رافضة الكشف عن اسمها مساء الأربعاء خلال مؤتمر صحافي "لو سحبت كاري لام مشروع القانون قبل شهرين، لكان شكل ذلك حلاً سريعاً". للمزيد على يورونيوز: واشنطن عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة نفط إيرانية لتغيير مسارها البرلمان البريطاني يرفض طلب بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة تغريم "يوتيوب" و"غوغل" بـ170 مليون دولار بسبب جمع بيانات خاصة بالأطفال تحرك السبت في المطار وأضافت "لكن تضميد الجراح بعد أشهر، لن يعالجها". ونشرت عدة دعوات للتحرك على منتديات يستخدمها المتظاهرون. وبعضها يدعو خصوصا الى عرقلة وسائل النقل المتجهة السبت الى مطار هونغ كونغ الذي يعتبر ثامن اكبر مطار دولي من حيث عدد المسافرين. ورفض نواب مطالبون بالديموقراطية ايضا التنازل الذي قدمته لام، وحتى شخصيات من معسكريها اعتبروا ان سحب مشروع القانون غير كاف لتهدئة الغضب الشعبي. والى جانب سحب مشروع القانون رسميا وليس فقط تعليقه الذي كان تقرر في حزيران/يونيو، يضع المتظاهرون أربعة مطالب أخرى أساسية: تحقيق حول سلوك الشرطة وعفو عن المتظاهرين الموقوفين ووقف استخدام كلمة "مثيري شغب" لوصف المتظاهرين واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر. وهذه النقطة الأخيرة تشكل خطا أحمر بالنسبة لبكين. وقد رفضت لام حتى الان تلبية هذه المطالب الأربعة رغم ان البعض يعتبرون بان اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة كان ليعتبر كافيا لسحب المكون الاكثر اعتدالا من حركة الاحتجاج. والخميس أعلنت لام ان سحب مشروع القانون كان قرارها الخاص وانها لم تتلق أي تعليمات من الصين بهذا الصدد. لكنها أضافت أن الحكومة المركزية الصينية توافق عليه. وبموجب مبدأ "بلد ونظامان"، تحظى هونغ كونغ بحكم ذاتي موسع، لكن المتظاهرين عبروا عن استياء من تدخل متزايد للصين في شؤون المدينة. تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب
Euronews (Ar)
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بريجيت ماكرون تشكر البرازيليين الذين دعموها بعد تعليقات بولسونارو
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كانت هذه تفاصيل خبر حادث طعن أمام مدرسة بفرنسا.. والشرطة تعتقل المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.