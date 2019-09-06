شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: عودة قصور الثقافة ودار الكتب بأكتوبر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه التقى وزيرة الثقافة خلال اجتماع مع وحيد القماح وكيل مجلس أمناء مدينة أكتوبر، ومني سلامة عضوالمجلس ورئيسة لجنة المرأة والطفل، والدكتور محمدالشافعي رئيس لجنة الثقافة في مجلس الأمناء أمس الخميس.

ولفت "أبو العلا" إلى أن اللقاء تناول كل مشاكل قصور الثقافة المغلقة في المدينة في الحي السادس ومركز الإبداع في الحي السابع وكذلك دار الكتب في مدينة اكتوبر، وسبل علاج أسباب توقف هذه المنشئات الحيوية للمدينة وتم الاتفاق علي خطة العمل الفوري لفتح هذه المنابر الثقافية في أقرب وقت.