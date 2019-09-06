شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بهاء أبو شقة يعقد ثانى اجتماع له حول مبادرة "الوفد مع المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق ثاني اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة" غدًا السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر حزب الوفد الرئيسي في بولس حنا بالدقي، استكمالًا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس"؛ لدعم المرأة الوفدية سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي ، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن الاجتماع سوف يضم عضوات اللجنة النوعية للمرأة في حزب الوفد، واتحاد المرأة الوفدية، وأعضاء لجنة المرأة في المحافظات، على أن يقتصر الحديث على اللجنة العامة للمرأة في محافظة بورسعيد.

ووجه المتحدث الرسمي باسم الوفد، الدعوة لكل من ترغب من عضوات الوفد من كافة المحافظات الحضور لإثراء اللقاء، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققه الاجتماع الماضي للجنة المرأة في حزب الوفد بالغربية.

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وأضاف الهضيبي، أن مبادرة الوفد مع المرأة جاءت تنفيذاً لرؤية رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، بضرورة التواصل مع المواطنين، متوقعا أن تحقق نجاحًا غير مسبوق نظراً للتفاعل الشديد معها من قبل لجان المرأة بالمحافظات.